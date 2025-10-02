Eduardo Guerrero enfrentó al Crystal Palace en la Conference League

El atacante panameño Eduardo Guerrero jugó todo el partido en la derrota 2-0 del Dynamo Kiev ante el Crystal Palace de Inglaterra en la primera jornada de la UEFA Conference League 2025-2026.

El colombiano Daniel Muñoz fue el encargado de abrir el marcador con asistencia de Yeremi Pino al minuto 31', mientras que Eddie Nketiah marcó el definitivo al 58', también con pase de Yeremi Pino en la Arena Lublin.

Borna Sosa dejó con 10 al club inglés, después de su expulsión al 76'.

Números de Eduardo Guerrero vs Crystal Palace en la Conference League

El canalero de 25 años jugó los 90' minutos, tuvo 26 toques de balón, 13/16 en pases precisos (81%), 1/1 en pases largos, 2/3 en duelos terrestres, 1/5 en duelos aéreos, 1 falta recibida y 2 despejes.

Guerrero y el Dynamo Kiev volverán a jugar el domingo 5 de octubre ante el FC Metalist 1925 Járkiv en la Liga Premier de Ucrania (7:30 am).