Thomas Christiansen: "Tenemos que volver con esa energía, con esas ganas de comernos el mundo"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló en Conferencia de Prensa previo a duelos ante El Salvador y Surinam en la doble fecha de eliminatorias mundialistas.

Christiansen, hispano-danés de 52 años de edad trae nuevos nombres a "La Roja", en cuanto a las anteriores convocatorias y respondió sobre eso en el Auditorio de la FPF.

Los nuevos nombres en lista de Thomas Christiansen

"El tema de cito desde hace tiempo estamos haciendo un scouteo y bueno vamos a seguir con este plan. Londoño hace una semana había una posibilidad de una baja, de un tema muscular, pero al final no era y se ha recuperado, ayer metió un gol, así que esta en perfectas condiciones", mencionó el DT Thomas Christiansen.

"A cito lo hemos estado mirando, incluso cuando estaba aquí en la LPF y ahora ha llegado su omento, casualidad que ha metido ahora dos goles que le han dado más confianza y este jugador en particular tiene algo especial y por eso entró en la lista", destacó.

"El mensaje es que tenemos que volver con esa energía, con esas ganas de comernos el mundo, sabemos que es difícil, que nada es regalado, pero tenemos que ir con todo", añadió.

En busca de ganar en el Cuscatlán

"Las estadísticas están para romperlas y nosotros vamos a ir con todo, con una buena mentalidad y a disputar ese partido con máxima intensidad, pero también con cabeza".

"Yo se que todo panameño va apoyar a la selección, sabemos que en este momento el el que los necesitamos nos apoyarán , se harán sentir, tendremos ese apoyo físico y mental, ya sea a la distancia desde Panamá", finalizó.