Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de El Salvador para enfrentar a Panamá y Guatemala

El Salvador bajo el mando de Hernán Darío "Bolillo" Gómez ya reveló su convocatoria para afrontar la doble fecha FIFA de octubre ante la Selección de Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre) en las Eliminatorias CONCACAF, con el objetivo de Clasificar a la Copa Mundial 2026.
Convocatoria de El Salvador - Eliminatorias CONCACAF
Porteros
- Mario González
- Benji Villalobos
- Tomás Romero
Defensas
- Julio Sibrián
- Henry Romero
- Jorge Cruz
- Rudy Clavel
- Roberto Domínguez
- Bryan Tamacas
- Jefferson Valladares
- Adán Clímaco
Mediocampistas
- Darwin Cerén
- Marcelo Díaz
- Jairo Henríquez
- Noel Rivera
- Enrico Dueñas
- Bryan Landaverde
- Mauricio Cerritos
- Joshua Pérez
- Harold Osorio
- Christian Martínez
Delanteros
- Josué Rivera
- Styven Vásquez
- Rafael Tejada
- Brayan Gil
- Nathan Ordaz