Eliminatorias CONCACAF Fútbol Internacional -  2 de octubre de 2025 - 15:15

Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de El Salvador para enfrentar a Panamá y Guatemala

Hernán Darío "Bolillo" Gómez presentó su convocatoria para enfrentar a Panamá y Guatemala en las Eliminatorias CONCACAF.

Foto: LaSelecta_SLV

El Salvador bajo el mando de Hernán Darío "Bolillo" Gómez ya reveló su convocatoria para afrontar la doble fecha FIFA de octubre ante la Selección de Panamá (10 de octubre) y Guatemala (14 de octubre) en las Eliminatorias CONCACAF, con el objetivo de Clasificar a la Copa Mundial 2026.

Los salvadoreños se medirán a los panameños el 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán y el 14 de octubre a los guatemaltecos en el mismo escenario.

Convocatoria de El Salvador - Eliminatorias CONCACAF

Porteros

  • Mario González
  • Benji Villalobos
  • Tomás Romero

Defensas

  • Julio Sibrián
  • Henry Romero
  • Jorge Cruz
  • Rudy Clavel
  • Roberto Domínguez
  • Bryan Tamacas
  • Jefferson Valladares
  • Adán Clímaco

Mediocampistas

  • Darwin Cerén
  • Marcelo Díaz
  • Jairo Henríquez
  • Noel Rivera
  • Enrico Dueñas
  • Bryan Landaverde
  • Mauricio Cerritos
  • Joshua Pérez
  • Harold Osorio
  • Christian Martínez

Delanteros

  • Josué Rivera
  • Styven Vásquez
  • Rafael Tejada
  • Brayan Gil
  • Nathan Ordaz
