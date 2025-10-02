Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para medirse a Panamá FOTO: SHERALDO BECKER

La Selección de Surinam hizo oficial su convocatoria para enfrentar a Guatemala y la Selección de Panamá en la doble fecha FIFA de octubre por las Eliminatorias CONCACAF.

El delantero Sheraldo Becker del C. A. Osasuna de la Primera División de España, lidera el listado presentado por el entrenador Stanley Menzo.

