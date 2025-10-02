Eliminatorias CONCACAF Fútbol Internacional -  2 de octubre de 2025 - 15:46

Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para medirse a Panamá

Surinam presentó su lista de convocados para los choques ante Guatemala y Panamá en las Eliminatorias CONCACAF.

La Selección de Surinam hizo oficial su convocatoria para enfrentar a Guatemala y la Selección de Panamá en la doble fecha FIFA de octubre por las Eliminatorias CONCACAF.

El delantero Sheraldo Becker del C. A. Osasuna de la Primera División de España, lidera el listado presentado por el entrenador Stanley Menzo.

Surinam jugará el 10 de octubre ante los guatemaltecos en el Dr. Franklin Essed Stadium y el 14 chocará con los panameños en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Convocatoria de Surinam para las Eliminatorias CONCACAF

Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hahn y Etienne Vaessen

Defensores: Myenty Abena, Djavan Anderson, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust y Liam van Gelderen.

Mediocampistas: Renske Adipi, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone y Kenneth Paal.

Delanteros: Sheraldo Becker, Djenairo Daniels, Jay Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan y Gleofilo Vlijter

