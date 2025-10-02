Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para medirse a Panamá

La Selección de Surinam hizo oficial su convocatoria para enfrentar a Guatemala y la Selección de Panamá en la doble fecha FIFA de octubre por las Eliminatorias CONCACAF.
Surinam jugará el 10 de octubre ante los guatemaltecos en el Dr. Franklin Essed Stadium y el 14 chocará con los panameños en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Convocatoria de Surinam para las Eliminatorias CONCACAF
Porteros: Jonathan Fonkel, Warner Hahn y Etienne Vaessen
Defensores: Myenty Abena, Djavan Anderson, Anfernee Dijksteel, Ridgeciano Haps, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust y Liam van Gelderen.
Mediocampistas: Renske Adipi, Jean-Paul Boëtius, Tjaronn Chery, Denzel Jubitana, Dhoraso Klas, Justin Lonwijk, Dion Malone y Kenneth Paal.
Delanteros: Sheraldo Becker, Djenairo Daniels, Jay Roy Grot, Richonell Margaret, Virgil Misidjan y Gleofilo Vlijter