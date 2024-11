Thomas Christiansen: "Cuando no pudo ser futbolísticamente, el equipo tiró de corazón y cabeza"

"Contento por la victoria, nos lo pusieron muy difícil no era fácil, el terreno de juego era muy rápido y no aprovechamos la construcción del juego", expresó Thomas Christiansen en conferencia de prensa tras la victoria de la Selección de Panamá ante Costa Rica.

Sobre el estado de la cancha debido a la lluvia indicó: "El juego no fue el deseado, hubiera querido tener más el balón, más posesión, más salida".

Esfuerzo de la Selección de Panamá

"Cuando no pudo ser más futbolísticamente tiró de corazón y cabeza". "Esa intensidad cuando no funciona, que le pongamos pasión, mucha voluntad. Cuando no funciona, tenemos que poner otras cosas".

Polivalencia de César Blackman

Blackman puede jugar por la izquierda, por la derecha extremo, es importante tener jugador que pueden jugar en varias posiciones

Llamado de atención

"Tenemos 90 minutos muy duros, consta rica con lo mostrado hoy nos han amenazado bastante en nuestro juego, han generado demasiado para mi gusto".

Autocrítica

"Estamos disputando y compitiendo en los partidos que se requiere a los niveles internaciones. Hoy de los partidos ha sido el que menos teníamos que haber ganado pero eso es el fútbol".