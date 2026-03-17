MAREA ROJA Marea Roja -  17 de marzo de 2026 - 12:34

Thomas Christiansen deja claro que quiere de Kadir Barría en amistosos de la selección de Panamá

El delantero Kadir Barría tendrá la oportunidad de enfrentar a equipos de alto nivel en amistosos con la selección de Panamá.

Thomas Christiansen deja claro que quiere de Kadir Barría en amistosos de la selección de Panamá

Thomas Christiansen deja claro que quiere de Kadir Barría en amistosos de la selección de Panamá

FOTO: FEEPAFUT y Kadir Barría en Instagram

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen dejó claro que quiere ver en acción en un mayor nivel al delantero del Botafogo Kadir Barría, en los próximos amistosos previos a la Copa Mundial 2026.

Con 18 años de edad Barría volverá a vestirse con "La Roja", con quien ya anotó y con la oportunidad de ganarse un puesto en la cita mundialista.

¿Qué quiere Thomas de Kadir Barría?

"El tema de Kadir, yo lo quiero ver en otro entorno, con otros jugadores. Muchas veces decimos que cuanto mejor está el equipo más fácil es destacar y yo creo que las posibilidades suyas, con las cualidades que el tiene, puede dar buenas sensaciones", añadió el DT de la selección de Panamá.

"Por lo menos le podemos ver compitiendo a un más alto nivel, en un partido ante Sudáfrica", destacó Christiansen.

Barría últimamente ha disputado sus minutos con el equipo Sub-20, luego de destacarse con el equipo absoluto del Botafogo.

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