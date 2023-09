Thomas Christiansen: El juego estaba para sentenciarlo en el primer tiempo

Thomas Christiansen explicó lo que no le gustó en este partido, dejando claro que no se mete con el árbitraje.

"Lo que me gusto es que se entregan al 100% en todas las acciones, estábamos limitados por las tarjetas tan pronto que claro, recibir Coco una tarjeta que no era para el, dificulta mucho, pero al final te vas con un sabor agridulce porque se pudo sacar algo mejor, el arbitraje es lo que es para un equipo y para el otro y no me meteré porque me va a rebotar".

Thomas Christiansen critica fuertemente a Panamá y le da méritos a Guatemala

"El mérito hay que dárselo a Guatemala un equipo que también peleó hasta el final, nosotros nos hundimos demasiados, no fuimos contundentes,".