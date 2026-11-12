MAREA ROJA Marea Roja -  12 de noviembre de 2026 - 18:34

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Curazao

Conoce a continuación la alineación de la selección de Panamá para medirse ante Curazao en la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Curazao

Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Curazao

La selección de Panamá se enfrenta de visita a Curazao en acción de la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de CONCACAF desde el Estadio Ergilio Hato en la ciudad de Willemstad.

El DT Thomas Christiansen eligió su once, con mucha experiencia y con el joven "Yayita" Vergara como titular en el frente de ataque.

Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Curazao7

Orlando Mosquera, Carlos Harvey, José Córdoba, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Jorge Gutiérrez, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, Josué Vergara.

Este será el primero de dos partidos ante Curazao, con la vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el próximo domingo 15 de noviembre, en un lleno completo en el escenario en Juan Díaz.

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