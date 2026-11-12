Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Curazao

La selección de Panamá se enfrenta de visita a Curazao en acción de la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de CONCACAF desde el Estadio Ergilio Hato en la ciudad de Willemstad.

El DT Thomas Christiansen eligió su once, con mucha experiencia y con el joven "Yayita" Vergara como titular en el frente de ataque.

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