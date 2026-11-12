Selección de Panamá: Alineación para enfrentar a Curazao

La selección de Panamá se enfrenta de visita a Curazao en acción de la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de CONCACAF desde el Estadio Ergilio Hato en la ciudad de Willemstad.
Alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Curazao7
Orlando Mosquera, Carlos Harvey, José Córdoba, Andrés Andrade, Michael Amir Murillo, Jorge Gutiérrez, Adalberto Carrasquilla, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Cristian Martínez, Josué Vergara.
Este será el primero de dos partidos ante Curazao, con la vuelta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez el próximo domingo 15 de noviembre, en un lleno completo en el escenario en Juan Díaz.