Selección de Panamá: Thomas Christiansen y su análisis del empate en Curazao

El técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , valoró el empate 0-0 ante Curazao en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF, disputado en Willemstad.

El hispano-danés reconoció que no fue un compromiso sencillo, especialmente por las condiciones de la cancha sintética y el viento, aunque consideró positivo el resultado. También destacó que Panamá tuvo mayor control del juego durante el segundo tiempo, pero no logró concretar sus oportunidades.

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“No es fácil jugar en Curazao. El empate es un buen resultado, pero, viendo cómo se desarrolló el partido, especialmente en la primera parte, ambos tuvimos ocasiones y debimos adaptarnos a la cancha sintética y al viento”, dijo el hispano-danés.

“En el segundo tiempo tuvimos el control total del juego, la posesión fue nuestra y generamos buenas aproximaciones que no logramos concretar”, añadió.

Sobre los cambios realizados, explicó que decidió sustituir a Yoel Bárcenas y Jorge para evitar riesgos por las tarjetas amarillas.

En cuanto a Josué Vergara, delantero del KAA Gent, Christiansen señaló que no lograron aprovecharlo como esperaban y destacó la marca de Armando Obispo, defensor del PSV. No obstante, resaltó que Panamá cuenta con buenos delanteros para el futuro.

“No sacamos tanto provecho de él, pero para el futuro tenemos buenos delanteros”, comentó sobre Josué Vergara, delantero del KAA Gent.

La importancia del partido de vuelta - Selección de Panamá

De cara al compromiso de vuelta, el seleccionador fue claro sobre el objetivo de la Roja: “Con 1-0 pasamos, es nuestro objetivo, mantener la portería en cero y ganar, no nos queda de otra”.

Panamá recibirá a Curazao este domingo 15 de noviembre, a las 6:00 p.m., en el estadio Rommel Fernández, donde buscará sellar su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF. El encuentro será transmitido por RPC