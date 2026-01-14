Thomas Christiansen habló de Kadir Barría, Edward Cedeño, Tomás Rodríguez y sobre futuros amistosos

Thomas Christiansen , DT de la Selección de Panamá habló de la actualidad de Kadir Barría, Edward Cedeño, Tomás Rodríguez y sobre las opciones de amistosos para el mes de marzo previo al Mundial 2026.

"Todos han venido con mucha ilusión, con muchas ganas, él me hizo una pregunta y me encanta que tengas inquietudes y que quieran saber y aprender , por lo menos saber lo que tienen que hacer en distintos movimientos y eso fue una situación donde él me preguntó lo que tenía que hacer y le expliqué la situación según situaciones, si tenemos el carrilero alto, saltar al lateral, se generan espacios, me gusta cuando un jugador genera ese interés de querer aprender".

Edward Cedeño

"Albacete es un gran equipo, hoy juega la Copa ante el Real Madrid, no sé si se podrá disputar el partido. Para mí me parece bien, lo que necesita es jugar, está en la misma categoría y le beneficia, es un buen cambio porque si está viendo pocos minutos casi nada en Las Palmas, esto le puede ayudar".

Tomás Rodríguez

También habló sobre el fichaje de Tomás Rodríguez por el Saprissa donde dijo: "Tal vez Olimpia parecía sobre el papel un sitio mejor que Saprissa pero bueno, también hay que tener mucho respeto al trabajo de Saprissa, lo importante que juegue, evolucione, que sea importante en su equipo y eso le va a ser mucho mejor jugador y luego buscar ir a más".

Amistosos

"Es un tema económico, no me meto en ello, el tema deportivo ha habido opciones de otras selecciones de jugar contra Panamá y ya la Federación sabe lo que quiero yo y en eso están trabajando. Estoy contento del trabajo que se está haciendo se está llevando bien a cabo, bien hermético y así tiene que ser. A ver si en pocos días podemos oficializar quiénes serán nuestros rivales.