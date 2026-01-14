Thomas Christiansen reveló que Plaza Amador no le prestó a tres jugadores

En la conferencia de prensa realizada este miércoles, Thomas Christiansen , director de la Selección de Panamá , reveló que el CD Plaza Amador no quiso prestarle tres jugadores ( Eric Davis , Omar Browne y Alberto Quintero ) para los amistosos ante Bolivia y México.

"Yo les llamé para ser convocados, pero Plaza no me los prestó", señaló, agregando que "debemos pasar la página porque cuando me dicen que no, no puedo hacer nada, solo llamar a otros jugadores que tienen la oportunidad de mostrarse", añadió el técnico hispano danés de 52 años de edad.