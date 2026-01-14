Thomas Christiansen reveló que Plaza Amador no le prestó a tres jugadores

En la conferencia de prensa realizada este miércoles, Thomas Christiansen, director de la Selección de Panamá, reveló que el CD Plaza Amador no quiso prestarle tres jugadores (Eric Davis, Omar Browne y Alberto Quintero ) para los amistosos ante Bolivia y México.
Partidos amistosos de la selección de Panamá en el mes de enero
- Bolivia vs Panamá - Domingo, 18 de enero en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia (4:00 pm)
- Panamá vs México - Jueves, 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm)