Selección de Panamá Marea Roja -  14 de enero de 2026 - 09:23

Thomas Christiansen reveló que Plaza Amador no le prestó a tres jugadores

El entrenador Thomas Christiansen confirmó que no recibió la aprobación del CD Plaza Amador cuando le solicitó el llamado de tres jugadores.

Thomas Christiansen revela que Plaza Amador no le prestó a tres jugadores

Thomas Christiansen revela que Plaza Amador no le prestó a tres jugadores

FOTO: FPF

En la conferencia de prensa realizada este miércoles, Thomas Christiansen, director de la Selección de Panamá, reveló que el CD Plaza Amador no quiso prestarle tres jugadores (Eric Davis, Omar Browne y Alberto Quintero ) para los amistosos ante Bolivia y México.

"Yo les llamé para ser convocados, pero Plaza no me los prestó", señaló, agregando que "debemos pasar la página porque cuando me dicen que no, no puedo hacer nada, solo llamar a otros jugadores que tienen la oportunidad de mostrarse", añadió el técnico hispano danés de 52 años de edad.

Partidos amistosos de la selección de Panamá en el mes de enero

  • Bolivia vs Panamá - Domingo, 18 de enero en el Estadio IV Centenario, en la ciudad de Tarija, Bolivia (4:00 pm)
  • Panamá vs México - Jueves, 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez (8:00 pm)

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: Llamado a entrenamientos de la LPF para amistosos en enero

Selección de Panamá: "Nadie está seguro en la lista del Mundial", Jorge Gutiérrez

Kadir Barría resalta los estilos de "Matador" Tejada, Cecilio Waterman y José Fajardo

Recomendadas

Últimas noticias