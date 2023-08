Thomas Christiansen: Hay jugadores que "les cuesta incorporarse a la intensidad que exigimos"

"Cuando hablo de los microciclos y más jugadores que no han sido llamados en los microciclos anteriores de entrenamiento allí se nota un poco que les cuesta incorporarse a esa intensidad que exigimos, eso es lo principal porque hemos hecho muchos microciclos, han habido muchos jugadores que han repetido y tu ves ese progreso que hay en los jugadores", explicó Thomas.

El DT de la Selección de Panamá añadió: "Lo que queremos intentar con estos entrenamientos que hemos hecho ahora, adaptando, aclimatando a lo que nosotros queremos, allí hay que poner cada uno por su parte, estar enfocados y no tomarlo con que he sido convocado para la mayor y con eso me conformo".

La Selección de Panamá viaja hoy rumbo a Bolivia para lo que será el amistoso este domingo 27 de agosto a las 3:00 P.M., encuentro en vivo por la señal de RPC.