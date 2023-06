Thomas Christiansen: No ha sido mi mejor partido, hemos tenido otros buenos

"Es evidente que cuanto más tiempo estás con el equipo mejor los conoces, hay muchas claves en este juego que se repite y se reflejan cuando estas con el grupo. Como seleccionador no puedo trabajar mucho con mis jugadores, solamente en estos torneos, pero bueno".

Al técnico hispano-danés aseguró que este no es su mejor partido y ha tenido mejores en el Rommel Fernández.

"No ha sido mi mejor partido, el fútbol da y quita, si han metido el gol fue falta de atención nuestra, en otra ocasión también tuvieron para meter goles y no lo hicieron, pero en el fútbol algunos resultado muchas veces es por falta de puntería. Hemos jugado buenos partido en el Rommel, pero lo más importante es ir mejorando".

Thomas Christiansen indicó que no somos superiores aún a Costa Rica y que el dolor del pasado les sigue recordando.

"No creo que seamos superiores a Costa Rica, sigue doliendo todavía lo del Mundial y lo recordamos cada vez que jugamos contra Costa Rica. La diferencia está en puntería, en estado anímico y cuando pierdes comienzan las dudas, pero esto como entrenador pasa mucho y pasará en esta profesión".

TRABAJANDO EN EL BALÓN PARADO

"Trabajamos mucho a balón de parada y las cosas cuando se hacen como la chilena de Aníbal que fue fuera de juego, entonces se nota y hay que darle mucha atención al balón parado porque el jugador está parado muchos minutos y luego se desconcentran".

¿Duele el gol de Costa Rica?

"Lo mismo que he hecho siempre, que lo metan y que los metan, y siempre hablarles, ahora tuvimos los resultado. No podemos decir que lo hemos trabajado mucho más, pero bueno las rachas son como son, algunas entran y otras no".