Thomas Christiansen: "No hay nadie más interesado que yo de clasificarme al Mundial"

"Como saben tenemos dos partidos, un amistoso ante Perú y eliminatorias en poco tiempo y nuestra prioridad es importante saber dónde utilizar jugadores y sobre todo el riesgo", empezó diciendo Thomas Christiansen en la conferencia de prensa.

En la rueda de prensa, también fue cuestionado sobre el objetivo principal de ir a Lima a disputar el amistoso ante Perú: "El objetivo es ver a nuevos jugadores, queremos ir a competir a Perú, el resultado no tiene mi prioridad por todo lo que viene en los próximos días, pero si la de ver nuevos jugadores en la alineación".

Thomas Christiansen también señaló que todo lo que ha planificado ha sido decisión propia y del cuerpo técnico y el tiempo de descanso de los jugadores también es importante, lo que no puede controlar es la situación por la COVID-19.

"El mayor objetivo es buscar la clasificación a Qatar 2022, obviamente el amistoso es importante, porque debemos sacar conclusiones. Lo importante aquí, es lo que está pasando con el COVID, que no podemos controlarlo y hay que adaptarnos a las exigencias sanitarias".

También dejó un mensaje claro, para aquellos que interrogan sobre sus 'vacaciones' y el interés que tiene con la selección de Panamá.

"Todo esta preparado y planeado. Los tiempos están ajustados a los que nosotros tenemos. No hay nadie más interesado que yo, en clasificarme al Mundial, porque yo me juego mucho al igual que todo el país. No solo es trabajo, es descanso y preparación mental también, dice Thomas Christiansen".

Thomas Christiansen habló sobre el partido ante Costa Rica por las eliminatorias camino a Qatar 2022 y confesó tener la lista de convocados, sin descartar a alguno de los nuevos jugadores que van a Perú.

"Yo tengo la lista de convocados de eliminatorias, pero eso no significa que uno de los de Perú vayan a entrar, porque todo puede suceder".

"Para nosotros es un partido de 6 puntos, ya ganar es un paso importante para la lucha entre los tres primero, hay que ir paso a paso y no tomarlo a la ligera, nosotros sabemos y no hay que tomar ningún tipo de relajación".