 Thomas Christiansen pide más canchas e inversión en el fútbol

"Yo quiero hablar sobre mi experiencia como jugador y entrenador, crecí en Dinamarca y me fui a los 18 años a FC Barcelona, me fui al Camp Nou y viví solo sin mis padres, sin mis amigos, sin estudios, una nueva convivencia que tuve que pasar y mi sorpresa fue lo que encontré, me encontré a la Masía que es muy conocida".