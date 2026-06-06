Selección de Panamá: Las novedades en el once vs Bosnia y Herzegovina

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, presentó el once del onceno nacional con dos novedades para enfrentar a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso.
César Blackman estará como lateral por izquierda, jugando a pierna cambiada, mientras que Edgardo Fariña junto a Andrés Andrade completarán la zona defensiva con Michael Amir Murillo.
Alineación de la Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina
Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, César Blackman, Carlos Harvey, Cristian Martínez, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. .