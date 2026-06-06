MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 13:51

Selección de Panamá: Las novedades en el once vs Bosnia y Herzegovina

El entrenador Thomas Christiansen reveló el once de la Selección de Panamá con dos novedades vs Bosnia en partido amistoso.

Selección de Panamá: Las novedades vs Bosnia y Herzegovina
Selección de Panamá: Las novedades vs Bosnia y HerzegovinaFOTO: FPF

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, presentó el once del onceno nacional con dos novedades para enfrentar a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso.

Jiovany Ramos en lugar de José Córdoba y Cecilio Waterman por José Fajardo, son las sorpresas en la alineación del hispano danés.

César Blackman estará como lateral por izquierda, jugando a pierna cambiada, mientras que Edgardo Fariña junto a Andrés Andrade completarán la zona defensiva con Michael Amir Murillo.

Alineación de la Selección de Panamá vs Bosnia y Herzegovina

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Edgardo Fariña, Jiovany Ramos, Andrés Andrade, César Blackman, Carlos Harvey, Cristian Martínez, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman. .

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