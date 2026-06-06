Selección de Panamá: Las novedades en el once vs Bosnia y Herzegovina

Selección de Panamá: Las novedades vs Bosnia y Herzegovina FOTO: FPF

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá, presentó el once del onceno nacional con dos novedades para enfrentar a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso.

Jiovany Ramos en lugar de José Córdoba y Cecilio Waterman por José Fajardo, son las sorpresas en la alineación del hispano danés.

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