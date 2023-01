Thomas Christiansen: Queremos jugadores que sean constantes y no flor de un día

Thomas Christiansen no faltó a la presentación de la nueva camiseta de la selección de Panamá en todas su categorías y dio su punto de punto sobre varios temas.

"Que sientan la pasión, la ambición al usar esta camiseta. Siempre lo nuevo hay algo que no encaja, después de ver la New Balance durante tanto tiempo, pero está bien y esperemos que traiga eso pasión", dijo Christiansen sobre la camiseta de Reebok.

El entrenador de la selección de Panamá se refirió al próximo compromiso de Panamá Femenina y está convencido que se pueden clasificar.

"Lo importante es conseguir los resultados, han trabajado muy fuerte para lo que viene, estoy seguro que lograran el objetivo".

SOBRE JORGE DELY VALDÉS

"Es un hombre que nos ha dado experiencia, siempre es bueno tener a personas como él con nosotros, que nos puede aportar y sobre todo trabajar con categorías menores, ahora iniciaremos microciclos con los jugadores del 2001 al 2005 para prepararnos para Tulum y lo de la Sub-20 que viene".

Thomas Christiansen dio su punto de vista sobre jugadores de la LPF que han iniciado con gran torneo, anotando goles y apoyando a sus equipos con victorias.

"Siempre sigo la LPF, alunas veces en los estadios, otras desde casa pero lo tengo muy pendiente, es importante el seguimiento a los jugadores, que no sea flor de un día, que sean constantes, que su torneo sea regular y sobre todo que salga de Panamá, que aspire a más y tenga esa ambición, que no se conforme con la LPF, si no que quieran ir a más con ambición, necesitamos ese hambre para que crezcan futbolísticamente".