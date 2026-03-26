Thomas Christiansen quiere ver como está la selección de Panamá previo al Mundial

Thomas Christiansen , DT de la selección de Panamá, y Luis Mejía , guardameta, hablaron en rueda de prensa en el Moses Mabhida Stadium , sede del encuentro de mañana y escenario que albergó encuentros claves del pasado Mundial de Sudáfrica 2010.

En rueda de prensa, Christiansen detalló ante una numerosa cantidad de medios locales la importancia de ambos partidos, tomando en cuenta que es la última fecha FIFA previo al inicio del próximo Mundial.

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“Son dos partidos claves en nuestra preparación”, dijo Christiansen.

“Dos partidos para ver cómo vienen los jugadores, porque aquí queremos la gente que compita, que estén enfocados en lo que nos viene encima ”, agregó el entrenador.

Thomas Christiansen habla previo al amistoso del viernes

Christiansen lideró muy cerca el último entrenamiento, el tercero en el Sugar Ray Xulu Stadium, en Durban, con todos los jugadores compitiendo por entrar en esa alineación.

Ya el grupo se encuentra al completo con la llegada hoy del defensor Jiovany Ramos, último integrante en unirse a la concentración.

Con Ramos, ya los 23 jugadores están listos y disponibles para el partido de mañana en Durban.

“Estos partidos para nosotros, aunque sean amistosos, sirven mucho para esa preparación, porque después de estos dos partidos ya queda poco para iniciar el Mundial y por eso hay que darle más importancia, hay que sacar buenas conclusiones y ver lo que uno busca”, indicó.

FUENTE: FPF