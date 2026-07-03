Boza manda mensaje a Selección de Panamá: "Se notan los pasos grandes que mi país está dando"

El artista panameño aprovechó para mandar un mensaje a la afición y a la Selección de Panamá luego de la participación en el Mundial 2026 donde el equipo se despidió sin puntos ni goles.
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"Fue una experiencia inolvidable estar ahí y apoyar a los muchachos de mi Sele que lo hicieron bien a pesar de que no clasificamos pero se notan los pasos grandes que mi país está dando y queda algo claro que si no es hoy es mañana pero será y aunque hoy no fue seguimos con la felicidad de que se intentó se mejoró y el momento llegará, siempre y cuando luchemos por el objetivo y siempre agradecido con Dios por todo, la cabeza en alto porque vamos de la mano de él no y importa el resultado de hoy si no el de mañana", añadió el artista urbano quien presenció los tres encuentros en vivo.