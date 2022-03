Thomas Christiansen rompe en llanto en Orlando

El técnico hispano-danés que llegó a Panamá en el 2020 para emprender un reto con la selección de Panamá que no pudo ser completado, entregó lo mejor de sí en cada partido y lo de su renovación estaría en duda.

Tras el pitazo final en el Orlando City Stadium, Thomas Christiansen se abrazó con su cuerpo técnico y jugadores y después no pudo evitar que se le salieran las lágrimas y sus imágenes fueron captadas.

"La FEPAFUT ya sabe cómo está la situación. Ya me he expresado. He demostrado que quiero quedarme. Incluso a mis agentes. Mi primera opción va a ser Panamá. Veremos cómo va", dijo Thomas Christiansen en Conferencia de Prensa.

Thomas Christiansen tenía en su misión llevar a la selección de Panamá a su segundo mundial en Qatar 2022, después de la hazaña de Bolillo Gómez en Rusia 2018.

Ahora está en duda el futuro de la selección de Panamá en miras al año 2026 en un Mundial en Estados Unidos y México.