Thomas Christiansen saca a Browne y le da oportunidad a Góndola

Freddy Góndola ingresó con buen ritmo y de inmediato inició el ataque panameño en los primeros minutos del segundo tiempo.

Fidel Escobar tuvo una jugada clara al 46' donde se fue a un costado de la meta salvadoreña.

Este resultado no le conviene a la selección de Panamá y de llegar a perder no solo pierden su invicto en casa, si no que se alejan del tercer lugar en la tabla de posiciones de eliminatorias en Concacaf.

¿QUÉ HARÁ THOMAS CHRISTIANSEN?

En el banquillo panameño todos calientan a esperas de lo que hará el técnico de la selección de Panamá para salvar el marcador.