Thomas Christiansen: "Uno se descarta porque no está al nivel"

"Como el fútbol es de y para los futbolistas debemos llevar el foco hacia ellos, el gran trabajo que han hecho, jugaron con el corazón, no fue el mejor partido pero quisieron mostrar lo que han llevado en este octagonal y nosotros hicimos 21 puntos que supuestamente te metían en el mundial pero no ha sido así y hay que analizar. Hay cosas que aprender, y es que la Concacaf y el fútbol es complicado y no te puedes relajar en ningún partido", mencionó Thomas Christiansen

Con respecto al duelo, habló sobre la titularidad de José Córdoba y Gabriel Torres, aclarando las razones.

"Hoy haciendo varios cambios, debutó José Córdoba, para muchos no conocidos, pero para nosotros en nuestro radar de hace tiempo, le vimos el potencial para ser llamado y hoye n un duelo complicado con el más duro de la Concacaf y ha hecho gran partido y Gaby en su partido 100 no hay nada mejor que jugar titular y celebrarlo con gol. Gaby no fue titular por ser su juego 100, si no porque es el que mas se ha esforzado, mas ha tirado del carro, más ha apoyado".

GABRIEL TORRES Y UNA ANECDOTA ESPECIAL

"Gabriel Torres hizo en el avión una anécdota sacó de las maletas sábanas y se las puso a sus compañeros mientras dormían en el avión", confesó Thomas Christiansen en Conferencia de prensa.

El entrenador de la Roja agradeció a su esposa por la paciencia en estos dos años en el país y con esto se refirió a su futuro.

"He sido claro, yo quiero continuar, los jugadores quieren que continúen, la federación y también he escuchado los canticos de los aficionados y eso es por la selección, los jugadores que tienen que dar de pecho, hay buscar mas jugadores de categorías inferiores, si queremos crecer se debe invertir en el fútbol panameño".

UNA DURA VERDAD

Thomas Christiansen respondió que cada jugador se descarta por su nivel y por compromiso y de ejemplo tiene a Aníbal Godoy y otros jugadores que se mantienen en buen estado.

"Uno se descarta porque no está al nivel, o por el compromiso, el que no tiene nivel ni ganas, no estará".