Torneo UNCAF: Felipe Baloy reveló convocatoria de Panamá Sub-19

Felipe Baloy, entrenador de la Selección Masculina de Panamá Sub-19 , ya tiene sus elegidos para afrontar el próximo Torneo UNCAF FIFA Forward , a realizarse del 5 al 11 de diciembre en Ciudad de Panamá.

Baloy llamó a un total de 20 jugadores que buscarán hacer historia en suelo patrio y conquistar por primera vez un torneo masculino de la categoría Sub-19 de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) .

Panamá Sub-19 quedó ubicado en el grupo A y estará disputando todos sus partidos de la ronda de grupos en el COS Sports Plaza.

Su debut está programado para este viernes 5 de diciembre cuando se mida a su similar de Cuba en un partido programado para las 3:00 p.m.

Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3pm.

Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3pm.

La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3pm, en el COS Sports Plaza

Panamá viene de quedar subcampeón en la pasada edición del Torneo Sub-19 UNCAF, realizado el año pasado en Honduras, donde cayó en penales en la final ante Guatemala.

El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Lista de convocados de Panamá Sub-19 - Torneo UNCAF

PORTEROS

Alberto Ruiz Tauro FC

Luis Lasso UMECIT FC

DEFENSAS

Josimar Palacios Sporting SM

Yassir Gordon Tauro FC

Oliver Campos Alianza FC

Joseph Hidalgo Alianza FC

Joseph Pacheco CD Plaza Amador

VOLANTES

Klissman De Gracia Veraguas United

Kadir Álvarez Sporting SM

Ernesto Gómez CD Universitario

Edmilson González Herrera FC

Anthony Perea Tauro FC

Estevis López Academia Costa del Este

Ángel James Sporting SM

Adrián Pineda San Francisco FC

Moisés Richards Sporting SM

DELANTEROS

Mijahir Jiménez NY Red Bulls II (USA)

Josue Vergara Tauro FC

Abraham Altamirano CA Independiente

Simao Garcés San Francisco FC

DT Felipe Baloy

CALENDARIO DE PANAMÁ

Torneo Sub-19 UNCAF

Panamá vs Cuba

Fecha: 5 de diciembre

Hora: 3pm

Sede: COS Sports Plaza

Panamá vs Nicaragua

Fecha: 7 de diciembre

Hora: 3pm

Sede: COS Sports Plaza

Panamá vs Honduras

Fecha: 9 de diciembre

Hora: 3pm

Sede: COS Sports Plaza

Jornada final

Fecha: 11 de diciembre