Torneo UNCAF: Felipe Baloy reveló convocatoria de Panamá Sub-19

Felipe Baloy, entrenador de la Selección Masculina de Panamá Sub-19, ya tiene sus elegidos para afrontar el próximo Torneo UNCAF FIFA Forward, a realizarse del 5 al 11 de diciembre en Ciudad de Panamá.
Panamá Sub-19 quedó ubicado en el grupo A y estará disputando todos sus partidos de la ronda de grupos en el COS Sports Plaza.
Su debut está programado para este viernes 5 de diciembre cuando se mida a su similar de Cuba en un partido programado para las 3:00 p.m.
Luego jugará el domingo 7 de diciembre frente a la Sub-19 de Nicaragua, a las 3pm.
Y cierra la fase de grupos, el martes 9 de diciembre frente a la Sub-19 de Honduras, también a las 3pm.
La gran final se jugará el jueves 11 de diciembre, desde las 3pm, en el COS Sports Plaza
Panamá viene de quedar subcampeón en la pasada edición del Torneo Sub-19 UNCAF, realizado el año pasado en Honduras, donde cayó en penales en la final ante Guatemala.
El Torneo Sub-19 UNCAF sirve como primer paso en la preparación para las selecciones que aspiran a decir presente en la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.
Lista de convocados de Panamá Sub-19 - Torneo UNCAF
PORTEROS
Alberto Ruiz Tauro FC
Luis Lasso UMECIT FC
DEFENSAS
Josimar Palacios Sporting SM
Yassir Gordon Tauro FC
Oliver Campos Alianza FC
Joseph Hidalgo Alianza FC
Joseph Pacheco CD Plaza Amador
VOLANTES
Klissman De Gracia Veraguas United
Kadir Álvarez Sporting SM
Ernesto Gómez CD Universitario
Edmilson González Herrera FC
Anthony Perea Tauro FC
Estevis López Academia Costa del Este
Ángel James Sporting SM
Adrián Pineda San Francisco FC
Moisés Richards Sporting SM
DELANTEROS
Mijahir Jiménez NY Red Bulls II (USA)
Josue Vergara Tauro FC
Abraham Altamirano CA Independiente
Simao Garcés San Francisco FC
DT Felipe Baloy
CALENDARIO DE PANAMÁ
Torneo Sub-19 UNCAF
Panamá vs Cuba
- Fecha: 5 de diciembre
- Hora: 3pm
- Sede: COS Sports Plaza
Panamá vs Nicaragua
- Fecha: 7 de diciembre
- Hora: 3pm
- Sede: COS Sports Plaza
Panamá vs Honduras
- Fecha: 9 de diciembre
- Hora: 3pm
- Sede: COS Sports Plaza
Jornada final
Fecha: 11 de diciembre