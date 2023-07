Wendy Natis: "Abuela jugué los mejores 45 minutos solo para qué me vieras"

"Abuela si me estás viendo, jugué los mejores 45 minutos de mi vida, solo para que tú me vieras", dijo la futbolista panameña en Zona Mixta.

Wendy Natis fue suplente y disputó 45 minutos en el partido de Panamá Femenina ante Brasil, donde la canarinha se llevó la victoria 4-0.

"Agradecerle al equipo, al profe por hacerme debutar en un Mundial con 20 años creo que eso es grande para mí, en 45 minutos demostré lo mejor de mí, donde quise demostrar mi talento, agradecida con mi equipo que no dejó de correr, de luchar".

La jugadora que milita en el fútbol colombiano se siente satisfecha con su equipo y el partido que le hicieron a Brasil, conociendo la gran diferencia entre ambos países y la clara superioridad de los rivales.

"Ayer dijeron en rueda de prensa que no sabían quién era Panamá y creo que hoy ya lo supieron, pude poner en práctica lo que yo sabía de esas jugadoras porque me he enfrentado a ellas en Sudamérica".

Jamaica es el próximo rival de Panamá Femenina y Wendy Natis aseguró que si se lo proponen sacarán un buen resultado.

"Queremos jugarnos la vida con Jamaica, venimos de jugar en Concacaf, ya las conocemos, es un rival que enfrentamos en el Premundial anterior, no he jugado contra ellas, pero sé que lo podemos hacer bien".