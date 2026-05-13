NBA: Victor Wembanyama devuelve ventaja a los Spurs vs Timberwolves

Los San Antonio Spurs derrotaron este martes por 127-96 a los Minnesota Timberwolves con 27 puntos y 17 rebotes de Victor Wembanyama y recuperaron la ventaja (3-2) en una de las semifinales del Oeste de la NBA .

El pívot francés arrancó el partido con 16 puntos en los primeros seis minutos y ya había firmado un doble-doble al descanso.

Wembanyama se resarció así de su expulsión en el último partido disputado en Minneapolis, tras un codazo a Naz Reid en el segundo cuarto que le costó la victoria a los Spurs.

La semifinal regresa ahora a Minnesota para el sexto partido, que se jugará este viernes, mientras los Oklahoma City Thunder ya esperan rival en la final del Oeste que saldrá del ganador de esta serie.

"Ganamos, eso es lo importante, pero todavía nos falta un partido más para llegar a la final de conferencia. Tuvimos altibajos en la segunda mitad, pero terminamos bien", afirmó Wembanyama en declaraciones a pie de pista.

Los Spurs se apuntan el quinto - NBA

Los Timberwolves solo mandaron en el marcador durante nueve segundos este martes en San Antonio, con el 3-5 en los primeros compases del partido, que Wembanyama se encargó de neutralizar.

El francés salió desatado, decidido a enmendar del error cometido en Minnesota, donde cayó en la trampa de los Timberwolves con una agresión inexcusable.

El vendaval Wembanyama dio a los Spurs su primera gran ventaja de la noche, con 15 puntos, pero los Timberwolves lucharon para volver a meterse en el partido. Con un parcial de 4-17 en cuatro minutos, los 'Wolves' se colocaron de nuevo a dos puntos (28-26).

En el segundo cuarto, los Spurs ampliaron su ventaja hasta un +18, aunque al descanso los Timberwolves la dejaron en 69-57, tras terminar la mitad con buenas sensaciones.

Las buenas sensaciones se confirmaron tras el descanso, cuando empataron el partido al arrancar la segunda mitad con un parcial de 2-14. Una canasta de Ayo Dosunmu puso el 61-61 en el marcador.

Lejos de seguir hundiéndose, un triple de Julian Champagnie sacó a los Spurs del apuro. Los texanos cerraron el cuarto con un 30-12, de nuevo con un +18.

Los Timberwolves hicieron un último intento de remontada en el último cuarto, pero se quedaron cortos y la ventaja de los Spurs llegó a ser de +30 en los últimos instantes del duelo.

Wembanyama es el tercer jugador más joven en terminar un partido de 'playoff' con más de 25 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias después de Magic Johnson y Luka Doncic.

Keldon Johnson -mejor sexto hombre de la temporada- sumó 21 puntos para San Antonio, mientras que De'Aaron Fox contribuyo con 18, Stephon Castle con 17 y Dylan Harper y Devin Vassell con 12 cada uno.

Para Minnesota, el mejor fue Anthony Edwards con 20 puntos, Jaden McDaniels y Julius Randle sumaron 17 cada uno y Ayo Dosunmu contribuyó con 16. Rudy Gobert, que se reivindicó contra Nikola Jokic en primera ronda, no pasó de cuatro puntos.

FUENTE: EFE