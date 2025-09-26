MLB: Boston deja en el terreno a Detroit y clasifica a la postemporada

El Fenway Park estalló en júbilo la noche del viernes, cuando Ceddanne Rafaela conectó un triple que pegó alto en la pared del jardín central, remolcando la carrera del triunfo que metió a los Medias Rojas de Boston en la postemporada de la MLB por primera vez desde 2021, con una victoria 4-3 sobre los Tigres.

Romy González inició el rally decisivo con un sencillo al central con un out ante el derrotado Tommy Kahnle. Luego vino Rafaela, quien castigó un cambio de velocidad de 87 mph para mandar a González desde la inicial hasta el plato.

Vinieron de atrás en duelo de MLB

Tras estar abajo 3-0 en el cuarto inning, Boston pasó el resto de la noche descontando poco a poco. Una actuación dominante del bullpen permitió que el empuje ofensivo surtiera efecto en los innings finales.

Carlos Narváez abrió el rally del empate con un sencillo al izquierdo frente al derecho Kyle Finnegan en el octavo episodio.

Nate Eaton entró como corredor emergente por Narváez y no solo se robó la segunda, sino que avanzó a tercera cuando el tiro del receptor Dillon Dingler lo golpeó y se desvió al jardín. Acto seguido, Jarren Duran conectó un sencillo productor al izquierdo que empató el encuentro.

