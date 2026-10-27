BALÓN DE ORO Fútbol Internacional -  27 de octubre de 2026 - 09:35

Balón de Oro 2026: Clasificación completa del 1 al 30

El delantero inglés Harry Kane fue reconocido como el mejor futbolista del mundo al conquistar el Balón de Oro 2026 superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Harry Kane

Harry Kane, Balón de Oro 2026

FOTO /ChatGPT

El delantero inglés Harry Kane fue reconocido como el mejor futbolista del mundo al conquistar el Balón de Oro 2026, entregado el lunes 26 de octubre, después de una destacada temporada con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra.

Kane se impuso en las votaciones al francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, quien terminó en la segunda posición, mientras que el español Lamine Yamal, del FC Barcelona, completó el podio en el tercer puesto.

El atacante del Bayern Múnich firmó una temporada extraordinaria, con 73 goles, y consiguió levantar los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Su rendimiento ofensivo resultó determinante para obtener por primera vez el prestigioso reconocimiento individual.

Así quedó el Top 10 del Balón de Oro 2026

  1. Harry Kane
  2. Kylian Mbappé
  3. Lamine Yamal
  4. Rodri
  5. Lionel Messi
  6. Khvicha Kvaratskhelia
  7. Ousmane Dembélé
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Fabián Ruiz
  11. Jude Bellingham
  12. Pau Cubarsí
  13. Achraf hakimi
  14. Vitinha
  15. Declan Rice
  16. Ferran Torres
  17. Vinícius Jr.
  18. Marc Cucurella
  19. Joao Neves
  20. William Pacho
  21. Gabriel Magalhães
  22. Lautaro Martínez
  23. Nuno Mendes
  24. Luis Díaz
  25. Marquinhos
  26. Dayot Upamenacano
  27. Bruno Fernandes
  28. Julián Quiñones
  29. William Saliba
  30. Sadio Mané
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