Balón de Oro 2026: Clasificación completa del 1 al 30

El delantero inglés Harry Kane fue reconocido como el mejor futbolista del mundo al conquistar el Balón de Oro 2026, entregado el lunes 26 de octubre, después de una destacada temporada con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra.
El atacante del Bayern Múnich firmó una temporada extraordinaria, con 73 goles, y consiguió levantar los títulos de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Su rendimiento ofensivo resultó determinante para obtener por primera vez el prestigioso reconocimiento individual.
Así quedó el Top 10 del Balón de Oro 2026
- Harry Kane
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
- Rodri
- Lionel Messi
- Khvicha Kvaratskhelia
- Ousmane Dembélé
- Erling Haaland
- Michael Olise
- Fabián Ruiz
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Achraf hakimi
- Vitinha
- Declan Rice
- Ferran Torres
- Vinícius Jr.
- Marc Cucurella
- Joao Neves
- William Pacho
- Gabriel Magalhães
- Lautaro Martínez
- Nuno Mendes
- Luis Díaz
- Marquinhos
- Dayot Upamenacano
- Bruno Fernandes
- Julián Quiñones
- William Saliba
- Sadio Mané