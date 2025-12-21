MLB: El poderoso bateador Munetaka Murakami firmó con los White Sox

Los Chicago White Sox incorporan un bateador de gran potencia a su alineación tras llegar a un acuerdo por dos años y $34 millones con el toletero japonés Munetaka Murakami , según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB .com el domingo. El equipo no ha confirmado el acuerdo.

Murakami fue fichado por los Swallows el 7 de noviembre, abriendo una ventana de 45 días al día siguiente para que los 30 clubes de la MLB negocien con el toletero zurdo de 25 años, dándole hasta el lunes a las 5 pm ET para llegar a un acuerdo.

Como ya cumplió 25 años y ha jugado ocho temporadas en Japón, Murakami no estaba sujeto a las restricciones de bonos internacionales que Roki Sasaki tenía cuando firmó con los Dodgers procedente de la NPB la temporada baja pasada. Sin embargo, aun así, Yakult tuvo que publicarlo porque aún no había alcanzado el umbral de nueve temporadas para ser agente libre sin restricciones.

Murakami fue el toletero más temido en Japón, donde se convirtió en una de las mayores superestrellas de la NPB durante sus ocho temporadas con los Swallows.

Munetaka Murakami brilló en Japón - MLB

Murakami ganó dos premios MVP consecutivos de la NPB en 2021 y 2022, además de ser cuatro veces All-Star y Novato del Año de la Liga Central en 2019. Lideró a los Swallows a un campeonato de la NPB en 2021.

Sin mencionar que la temporada 2022 de Murakami es una de las mejores temporadas de bateo en general (pero especialmente en cuanto a poder) en la historia del béisbol.

Ese año, Murakami, de 22 años, conectó 56 jonrones, rompiendo el récord de la NPB en una sola temporada, establecido por el legendario Sadaharu Oh, de más jonrones para un jugador nacido en Japón. También ganó la Triple Corona de bateo, con un promedio de bateo de .318, 56 jonrones y 134 carreras impulsadas.

FUENTE: MLB