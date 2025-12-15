MLB: Los Phillies agregaron poder a su line-up con "El Bombi" Adolis García

Los Phillies de Philadelphia han acordado un contrato de un año y US$10 millones con el jardinero agente libre Adolis García , le aseguró una fuente a Todd Zolecki de MLB .com el lunes. El club no ha confirmado la noticia, que fue reportada primero por Francys Romero de BeisbolFR.com.

La temporada del 2026 estaba pautada para ser el último año de elegibilidad al arbitraje para García, pero el cubano se convirtió en agente libre después de que los Rangers no le ofrecieran contrato el 21 de noviembre. Texas optó por dejar ir al toletero derecho, después de que éste registrara una línea ofensiva de .225/.279/.397 y OPS+ de 96 entre el 2024 y el 2025.

No hace mucho, García estaba en la cúspide del béisbol, ayudando a los Rangers a ganar la Serie Mundial del 2023 con una actuación para la historia en la postemporada: Ocho vuelacercas, OPS de 1.108 y un récord de 22 carreras impulsadas en una sola postemporada.

Un 2023 soñado para Adolis García en la MLB

García fue particularmente impresionante en la Serie de Campeonato de la Liga Americana del 2023 contra los Astros, ganando los honores de Jugador Más Valioso después de conectar cinco bambinazos e impulsar 15 rayitas. Para rematar, disparó un cuadrangular de oro en la undécima entrada del Juego 1 de la Serie Mundial contra los D-backs.

Esa exhibición se produjo después de una sólida campaña regular en la que García obtuvo su segundo llamado al Juego de Estrellas y produjo topes personales en vuelacercas (39), carreras remolcadas (107), OPS (.836) y WAR (4.7, según FanGraphs). Su defensa también fue aclamada, lo que le valió su primer Guante de Oro.

García fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas como novato a los 28 años dos campañas antes y terminó cuarto en la votación para Novato del Año de la Liga Americana, después de sumar 31 jonrones con 16 bases robadas. A eso le siguió con 27 vuelacercas, 101 rayitas impulsadas y 25 bases robadas en el 2022.

FUENTE: MLB