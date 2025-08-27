MLB MLB -  27 de agosto de 2025 - 09:15

Cody Bellinger bromea con la sorprendente base robada de José Caballero

José Caballero consiguió una nueva base robada en la temporada de la MLB, esta vez una que dejó suspendido a Cody Bellinger.

Cody Bellinger bromea con la sorprendente base robada de José Caballero

Cody Bellinger bromea con la sorprendente base robada de José Caballero

El experimentado pelotero de 30 años de edad Cody Bellinger respondió de manera curiosa cuando le preguntaron por la última base robada de su compañero de los Yankees de New York José Caballero en el duelo de MLB ante Nacionales de Washington.

Bellinger, quien tuvo brillante actuación con 3-2 a la ofensiva y una base por bolas, respondió preguntas a los medios después de la victoria por pizarra de 5-1, en la que Giancarlo Stanton remolcó las 5 carreras.

Bellinger entre risas por base robada de José Caballero

Al jardinero campeón de la Serie Mundial de 2020 le preguntaron sobre "Chema" y su base robada, que fue sorprendente y que marcó su número 41 de la temporada, liderando este departamento.

"El salto más grande que he visto. Pensábamos: ¿Eso es siquiera una base robada?. Porque fue un salto increíble. Pensábamos: ¿Eso cuenta?. Es divertido verlo. Es un buen jugador de béisbol", mencionó entre risas Cody Bellinger.

Caballero, panameño de 28 años de edad tuvo un solo turno al bate en el partido, recibiendo base por bolas y consiguiendo la base robada en la baja de séptimo episodio.

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: José Caballero en el line-up inicial de los Yankees frente a Washington

MLB: José Caballero produce en el triunfo de Yankees ante Red Sox

MLB: José Caballero y los Yankees sufren octava derrota en fila ante Boston

Recomendadas

Últimas noticias