Dodgers vs Azulejos: Fecha, hora y dónde ver juego 2 de Serie Mundial MLB

Los Azulejos de Toronto recibirán a Los Ángeles Dodgers en el juego 2 de la Serie Mundial 2025 del Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).
El derecho Kevin Gausman ha tenido una gran postemporada con los Azulejos, y el equipo le pedirá que mantenga ese nivel como su abridor para el Juego 2.
Por su parte, el equipo angelino le dará la pelota al japonés Yoshinobu Yamamoto, quien en estos playoffs tiene récord de 2-1 con efectividad de 1.83 en 19.2 episodios lanzados.
DODGERS DE LOS ÁNGELES VS AZULEJOS DE TORONTO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 SERIE MUNDIAL MLB
- Fecha: Sábado, 25 de octubre de 2025
- Hora: 7:00 p.m.
- Lugar: Rogers Centre
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión