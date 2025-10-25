Dodgers vs Azulejos: Fecha, hora y dónde ver juego 2 de Serie Mundial MLB

Los Azulejos de Toronto recibirán a Los Ángeles Dodgers en el juego 2 de la Serie Mundial 2025 del Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

Los Blue Jays cambiaron el guion por completo en el juego 1, jugando en el primer encuentro del Clásico de Otoño desde 1993. Toronto reaccionó para anotar 11 carreras sin respuesta de Los Ángeles a partir de esa cuarta entrada, rumbo a una victoria 11-4.

El derecho Kevin Gausman ha tenido una gran postemporada con los Azulejos, y el equipo le pedirá que mantenga ese nivel como su abridor para el Juego 2.

Por su parte, el equipo angelino le dará la pelota al japonés Yoshinobu Yamamoto, quien en estos playoffs tiene récord de 2-1 con efectividad de 1.83 en 19.2 episodios lanzados.

DODGERS DE LOS ÁNGELES VS AZULEJOS DE TORONTO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J2 SERIE MUNDIAL MLB