Iván Herrera conecta su onceavo cuadrangular de la temporada con los Cardenales

El panameño Iván Herrera conectó su onceavo cuadrangular de la temporada con los Cardenales de San Luis.

Foto: MLB

El receptor panameño Iván Herrera conectó su onceavo cuadrangular de la temporada de MLB con los Cardenales de San Luis ante los Rojos de Cincinnati este viernes en el Great American Ball Park.

Iván Herrera juega como bateador designado con los Cardenales de San Luis y la mandó a la gradería por el jardín derecho a los 395 pies con velocidad de 104.8 mph en la parte alta del primer episodio.

El panameño batea con promedio de .283 actualmente.

