Jaime Barría confiesa que estuvo cerca de regresarse a casa cuando fue firmado 

"Fue un trabajo difícil porque quería firmar y muchos equipos me habían visto y gracias a Dios Anaheim me abrió las puertas para estar en el equipo cuando me firmaron en el 2013".

Cerca de abandonar el sueño de llegar a la MLB

Cuando fue firmado el panameño tuvo que pasar un complicado proceso tras abandonar su familia desde muy joven para irse a la Dominican Summer League en República Dominicana.

"Fue un proceso duro, las primeras dos semanas fueron muy difícil para mi, no me había alejado tanto de mi familia así, pero gracias a Dios mis padres siempre fueron parte del proceso , ellos me dieron el aliento para estar allí porque estaba a punto de regresarme a la casa porque era muy difícil, mi mamá me decía aguanta, que te vas adaptar, esto es lo que tu querías, aquí cumplirás tus sueños, ella fue toda la clave del éxito que he tenido hasta el momento"

Jaime Barría debutó en las Mayores el 11 de abril de 2018 frente a los Rangers de Texas donde se acreditó la victoria 7-2 lanzando cinco episodios completos.

"Super contento, en el 2017 Anaheim me puso en el roster de 40, ya estaba más cerca de debutar, en el 2018 llego a Spring Training y tuve un buen rendimiento, luego el equipo me baja y me dice que tengo mucho chance de poder debutar ese año, nunca pensé que sería tan rápido y casualmente lo hice 11 de abril 2018 misma fecha que firme (11 de abril 2013) 5 años después de la firma "

RÉCORD EN LA MLB

El serpentinero panameño lanzó 21 picheos a Brandon Belt de los Gigantes de San Francisco en un partido en el 2018 "le tire todo mi repertorio y hasta el lanzamiento 21 pude sacarlo out y ese el récord que tengo ahora mismo", finalizó Barría.