Jasson Domínguez se prepara para ver acción en la LIDOM

El dominicano Jasson Domínguez tuvo que esperar hasta el noveno episodio del último juego de los Yankees para agotar un turno al bate en la postemporada, saliendo de la banca y disparando un doblete contra la pared entre el jardín derecho y el central ante Jeff Hoffman de los Azulejos.

“El Marciano” buscará aprovechar eso cuando sus próximos turnos lleguen en la LIDOM , proporcionándole al bateador ambidiestro una potencial plataforma de lanzamiento hacia un rol regular en los jardines de los Yankees en el 2026.

Domínguez empezó a practicar con los Leones del Escogido (equipo donde milita el panameño Jonathan Araúz), confirmando lo que los Yankees habían insinuado desde su eliminación de los playoffs: Que el jugador de 22 años pasaría parte del receso de temporada jugando en su país.

Al preguntársele si ve a Domínguez como un jardinero titular en el 2026, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, dijo en octubre que “esperaría que esté justo entre esas opciones”.

“Todavía veo con buenos ojos su techo”, dijo Boone. “Creo que hizo muchas cosas bien buenas este año. Pero, de nuevo, tienes que ver a dónde te lleva el invierno y cómo se ve el roster. Espero que sea un jugador regular para nosotros”.

Números de Jasson Domínguez en el 2025 con los Yankees

La temporada 2025 fue desigual para Domínguez, quien bateó .257/.331/.388 (de 381-98) con 10 cuadrangulares, 47 carreras impulsadas y 23 bases robadas en 123 partidos. Su momento cumbre llegó en una actuación el 9 de mayo, en la que conectó tres vuelacercas contra los Atléticos en Sacramento, California.

Gran parte de la atención se centró en el trabajo defensivo de Domínguez en el jardín izquierdo, después de que los problemas a finales del 2024 le costaran ser titular en esa postemporada. Domínguez mejoró a medida que avanzaba la campaña y aunque jugó 100 encuentros en el jardín izquierdo, sus participaciones disminuyeron notablemente en la segunda mitad.

Domínguez agotó apenas 72 turnos a partir del 1ro de agosto, ya que los Yankees ofrecieron la mayor parte del tiempo de juego en los jardines a Cody Bellinger, Trent Grisham, Aaron Judge y Giancarlo Stanton.

