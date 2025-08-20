José Caballero: "Muy feliz de ver a mis ex compañeros, una noche con muchas emociones"

José Caballero tuvo una noche de ensueño en una jornada donde vivía su cuarta titularidad consecutiva con los Yankees de New York que derrotaron a su ex equipo, los Rays de Tampa Bay.

"Es algo especial, es una noche que venía pensando mucho, he pasado año y medio con los mismo compañeros y los fans, una noche que se atrasó por la lluvia, estaba ansioso de jugar de nuevo en este estadio, obviamente un poco diferente un poco diferente porque ahora juego en contra, pero muy feliz de ver a mis ex compañeros, una noche con muchas emociones", dijo Caballero tras el partido al medio digital "Con las bases llenas".

"Chema" consideró que el partido de ayer fue uno de los mejores juegos de su carrera después de conectar dos cuadrangulares en un partido por primera vez en su carrera. Añadió: "El béisbol no sólo es cuadrangulares, por eso quizás no es la mejor noche de mi vida pero está allá arriba en el top y de allí una noche más especial".

Demostración de poder de José Caballero

El panameño conectó dos cuadrangulares en un partido por primera vez en su carrera y sobre su demostración de poder indicó: "Algo se tiene que pegar, por eso son los bombarderos del Bronx, se batea y muchas cositas que se van ganando de ellos, por algo habrán sido jugadores más valiosos en temporadas anteriores y bueno coger el mayor consejo que pueda de ellos y cualquier cosa que me pueda ayudar".