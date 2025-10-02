Los Cachorros de Chicago vencieron a los Padres de San Diego y avanzan a Serie Divisional

Los Tigres de Detroit y los Cachorros de Chicago salieron vencedores el jueves de sus juegos de desempate de la serie de comodines de las Grandes Ligas, condenando a la eliminación a los Guardianes de Cleveland y los Padres de San Diego.

Detroit y Chicago, que ganaron sus eliminatorias por un global de 2-1, enfrentarán en la ronda divisional a los Marineros de Seattle y los Cerveceros de Milwaukee, respectivamente.

Los Cachorros de Chicago avanzan

En Chicago, los Cachorros se impusieron 3x1 a los Padres para sellar su primera victoria en una serie de postemporada desde 2017.

Un sencillo de Pete Crow-Armstrong, una base por bolas de Dansby Swanson y un jonrón de Michael Busch impulsaron las carreras de la victoria para los locales y su cuerpo de lanzadores defendió la ventaja.

El abridor Jameson Taillon lanzó sólo cuatro entradas pero marcó el camino al permitir dos hits, sin carreras y con cuatro ponches.

El venezolano Daniel Palencia lanzó 1.1 innings en los que no permitió anotaciones, siendo parte de un solvente grupo de cuatro relevistas.

Los Padres apenas acortaron distancia en la última entrada mediante un jonrón de Jackson Merrill. Los dominicanos Fernando Tatís Jr. y Manny Machado y el venezolano Luis Arráez, las estrellas de San Diego, se fueron si un solo hit en sus 11 turnos combinados.

Chicago enfrentará por primera vez en unos playoffs a los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 97 victorias y 65 derrotas.