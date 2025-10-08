Los Cubs siguen vivos tras vencer a los Brewers en Serie Divisional

Los Tigres de Detroit, con una remontada encabezada por el puertorriqueño Javier Báez, y los Cubs de Chicago vencieron a los Brewers este miércoles y con estos triunfos alargan sus series divisionales de las Grandes Ligas de béisbol.

El triunfo de Detroit por 9x3 frente a los Marineros de Seattle colocó el empate 2-2 en la eliminatoria, que se definirá en el quinto y definitivo partido del viernes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los Cubs evitan la barrida

Los Cachorros por su parte, vencieron 4x3 a los Cerveceros de Milwaukee y redujeron su desventaja a 2-1 en la serie.

En esta intensa jornada de playoffs, los Yankees de Nueva York trataban también de mantenerse con vida frente a los Azulejos de Toronto mientras los Dodgers de Los Ángeles querían sellar la clasificación ante los Filis de Filadelfia.

En el Comerica Park de Detroit, los Tigres salieron con vida de una tarde en la que estuvieron tres carreras por detrás en la quinta entrada.

El canadiense Josh Naylor se encargó de las dos primeras anotaciones para Seattle y el mexicano-cubano Randy Arozarena de la tercera tras un sencillo de Cal Raleigh, el rey de los jonrones en la temporada regular.

Con la espada contra la pared, los locales comenzaron a reaccionar en la parte baja del quinto inning, en la que neutralizaron la desventaja con tres carreras.

Báez contribuyó con un sencillo al jardín izquierdo que permitió que Jahmai Jones igualara la pizarra.

Los Tigres aceleraron aún más con otras cuatro anotaciones en la sexta entrada, dos de ellas mediante un jonrón de Báez.

En el séptimo inning, el venezolano Gleyber Torres se sumó al bombardeo con otro cuadrangular y en el octavo Báez remolcó su cuarta carrera de la tarde.

"Nosotros creemos", declaró Riley Greene, protagonista de otro jonrón en la sexta entrada. "Nunca estamos fuera del juego sin importar qué, y siempre creemos en nosotros mismos".

Por Seattle, el venezolano Eugenio Suárez aportó un hit en sus cuatro turnos al bate y el dominicano Julio Rodríguez se fue de vacío en el mismo número de apariciones.

La eliminatoria se definirá el viernes en la casa de los Marineros. El vencedor chocará en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Yankees o los Azulejos de Toronto.

El equipo canadiense, que domina la serie por 2-1, tenía este miércoles su segunda oportunidad de eliminar a los vigentes subcampeones de la Serie Mundial.