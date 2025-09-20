Los Dodgers clasifican a la postemporada de la MLB

En Los Ángeles, Clayton Kershaw fue homenajeado por los aficionados de los Dodgers en la última apertura en casa de su extraordinaria carrera en la MLB.

El lanzador, dos veces campeón de la Serie Mundial y tres veces ganador del Premio Cy Young, permaneció en el montículo durante cuatro entradas y un tercio del triunfo de los Dodgers 6x3 ante los Gigantes de San Francisco.

El texano, de 37 años, concedió cuatro hits, dos carreras y cuatro bases por bolas y ponchó a seis bateadores visitantes.

Después de que Dave Roberts, mánager de los Dodgers, diera la señal de que la noche de Kershaw había terminado, los 53.000 espectadores se pusieron de pie y le brindaron más de tres minutos de aplausos.

Entre abrazos de sus compañeros, Kershaw se quitó la gorra para saludar a los aficionados mientras se dirigía al dugout.

Apenas un día antes, el lanzador anunció su retiro al término de esta temporada, su decimoctava en Las Mayores, todas ellas con la popular franquicia angelina.

"No puedo expresar con palabras lo especial que ha sido esta noche para mí", les agradeció Kershaw. "Lo único que puedo decir ahora es: 'Gracias chicos por tanto... Dieciocho años. No fue siempre un camino fácil, pero estuvieron conmigo".

Dodgers con boleto para la próxima ronda de MLB

Tras el homenaje, el japonés Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras que aseguró el triunfo de los Dodgers, que sellaron su boleto a los playoffs en los que pugnarán por un segundo título consecutivo.

En otra actuación destacada del viernes, el bahameño Jazz Chisholm Jr. se convirtió en el tercer jugador de los Yankees que consigue al menos 30 jonrones y 30 bases robadas en una campaña.

Chisholm Jr., de 27 años, alcanzó este hito con un cuadrangular en el séptimo inning de la derrota 4x2 frente a los Orioles de Baltimore.

Sus predecesores en el club 30/30 fueron el estadounidense Bobby Bonds (1975) y el dominicano Alfonso Soriano (2002 y 2003).