Los Dodgers regresan a la Serie Mundial tras barrer a los Brewers

De la mano de Shohei Ohtani, los Dodgers regresarán a la Serie Mundial de la MLB tras vencer a los Brewers.

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título de las Grandes Ligas en una segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani agrandó su leyenda en el béisbol.

La superestrella japonesa, de 31 años, bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

Los Dodgers barrieron a los Cerveceros

Tras barrer a Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato, los Dodgers pugnarán por ser los primeros campeones en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.

