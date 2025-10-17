Los Dodgers regresan a la Serie Mundial tras barrer a los Brewers RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título de las Grandes Ligas en una segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani agrandó su leyenda en el béisbol.

La superestrella japonesa, de 31 años, bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

