Los Dodgers regresan a la Serie Mundial tras barrer a los Brewers

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título de las Grandes Ligas en una segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani agrandó su leyenda en el béisbol.
Los Dodgers barrieron a los Cerveceros
Tras barrer a Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato, los Dodgers pugnarán por ser los primeros campeones en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.