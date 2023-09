Los Rays de Christian Bethancourt anuncian acuerdo para un nuevo estadio

"Estoy muy emocionado. Se trata de un acontecimiento importante, significativo y realmente positivo", declaró el presidente del equipo, Brian Auld. "También siento la presión de asegurarme de que podamos llevar a cabo esta visión que nos ha encomendado, especialmente el alcalde de St. Petersburg, pero también los comisionados del condado. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante".

El actual acuerdo de 30 años con el Tropicana Field expirará tras la temporada del 2027. Si el acuerdo es aprobado y todo sale acorde al plan, la construcción comenzaría a finales del 2024 y estaría completada para finales del 2027. Los Rays empezarían a jugar ahí en el Día Inaugural del 2028.

"Al fin y al cabo, de lo que se trata es garantizar que el equipo esté aquí haciendo su primer pitcheo en el 2028", dijo el propietario principal del equipo, Stuart Sternberg, "y también aquí haciendo lo propio en el 2053".

La propuesta de los Rays consiste en un estadio de de aproximadamente 30,000 asientos (con una capacidad de 35,000 para eventos especiales) con techo fijo, terreno de césped artificial, paredes móviles y un pabellón. Los Rays pagarían más de la mitad del costo estimado del estadio; la ciudad y el condado cubrirán unos US$600 millones y los Rays el resto.

Renderings of the new ballpark and redeveloped Tropicana Field site in St. Petersburg proposed by Rays and Hines. (Credit: Gensler)

El estadio es sólo una parte de su plan de reurbanización del distrito de uso mixto, que también preveía viviendas plurifamiliares, oficinas, locales comerciales, habitaciones de hotel, residencias para la tercera edad y locales de entretenimiento.

"Creemos que hay varias cosas que nos van a permitir aumentar sustancialmente la asistencia en el futuro", dijo Auld. "La primera es que vamos a tener un mejor estadio de béisbol rodeado de un destino de clase mundial, por lo que esperamos que más gente venga a disfrutar de ese increíble estadio de béisbol y de todas las cosas maravillosas que vamos a tener a su alrededor".

Los Rays han estado buscando un nuevo hogar en el área de Tampa Bay durante unos 16 años. Anunciaron planes en noviembre de 2007 para un estadio en el lugar donde está el Al Lang Stadium, pero no pudieron llegar a un acuerdo con el Condado de Hillsborough en el 2018 para una propuesta de un estadio en Ybor City y luego tuvieron su propuesta de temporada dividida con Montreal, rechazada por el Consejo Ejecutivo de MLB en enero del 2022.

FUENTE: MLB