MERECIDO. Mookie Betts galardonado con el Premio Roberto Clemente 2025

El campocorto de los Dodgers Mookie Betts fue nombrado ganador del Premio Roberto Clemente 2025, cuyo anuncio se hizo antes del Juego 3 de la Serie Mundial de la MLB el lunes en el Dodger Stadium. Considerado uno de los más altos honores individuales en el béisbol, el galardón reconoce anualmente al ligamayorista que mejor representa los valores del fenecido e inmortal ídolo boricua, Roberto Clemente.

Betts fue reconocido por su extraordinario carácter, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas a través de su trabajo con su Fundación 5050. Es el primer Dodger en ganar el premio desde Justin Turner en el 2022; Clayton Kershaw también recibió el honor en el 2012.

“Significa muchísimo”, dijo Betts cuando fue nominado en septiembre. "Esto no es algo por lo que te juzgan basándose en tu desempeño. Es algo que simplemente haces por la bondad de tu corazón. Simplemente es preocuparse por la gente.

“Son oportunidades para hacer algo que no tiene nada que ver con el talento. Esas son cosas que genuinamente me importan, y siento que este premio lo demuestra”.

La fundación de Mookie Betts

Betts fundó la Fundación 5050 junto a su esposa, Brianna, en el 2021. La misión de la organización es ayudar a los jóvenes en sus comunidades -- Los Ángeles y Nashville, Tenn. -- a desarrollar recursos para el éxito, basados en cuatro pilares: aptitud física, salud mental y emocional, nutrición y educación financiera.

Este año, la Fundación 5050 fue parte de la labor de ayuda por los incendios forestales en el área de Los Ángeles, donando más de US$30,000 en ropa Nike a las víctimas. La Fundación 5050 también se asoció con la Fundación Dodgers para donar más de US$160,000 a Brotherhood Crusade, que trabaja para combatir el hambre y la falta de vivienda en Los Ángeles. En junio, la fundación brindó apoyo financiero y recursos a una familia de Altadena que perdió su hogar en el incendio Eaton.

Betts y la Fundación 5050 continuaron trabajando con escuelas, asociándose con la Fundación Obama para donar implementos deportivos a la Academia Hyde Park en Chicago y estableciendo un desafío académico con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Han seguido trabajando con el Hospital Infantil de UCLA, donde su fondo “Betts on Us” ayuda a las familias con pacientes pediátricos a acceder a atención médica de calidad.

En Nashville, Betts financió el Torneo de Béisbol Mookie Betts Metro. También continuó su trabajo con “Team Mookie”, un equipo de baloncesto Amateur Athletic Union (AAU) para varones, y ahora ha ayudado a financiar seis equipos de la AAU en la región de Nashville.

