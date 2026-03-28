MLB MLB -  28 de marzo de 2026 - 14:45

Miguel Amaya conecta su primer cuadrangular de la temporada 2026 con los Cubs

El panameño Miguel Amaya con su primer cutarrazo con los Cubs de Chicago en el duelo ante los Nationals.

Miguel Amaya conecta su primer cuadrangular de la temporada 2026 con los Cubs

Miguel Amaya conecta su primer cuadrangular de la temporada 2026 con los Cubs

FOTO: Matt Dirksen/GettyImages

El receptor panameño Miguel Amaya conectó su primer cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB con los Cubs de Chicago en el duelo ante los Nationals de Washington.

Miguel Amaya salió titular como receptor y en ofensiva fue el noveno al bate, en la baja del cuarto episodio conectó su primer home run de esta temporada por todo el jardín central.

Cuadrangular de Miguel Amaya, el primero de la temporada

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