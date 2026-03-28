Miguel Amaya conecta su primer cuadrangular de la temporada 2026 con los Cubs

El receptor panameño Miguel Amaya conectó su primer cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB con los Cubs de Chicago en el duelo ante los Nationals de Washington.
Cuadrangular de Miguel Amaya, el primero de la temporada
El panameño Miguel Amaya con su primer cutarrazo con los Cubs de Chicago en el duelo ante los Nationals.
El receptor panameño Miguel Amaya conectó su primer cuadrangular de la temporada 2026 de la MLB con los Cubs de Chicago en el duelo ante los Nationals de Washington.
Miguel Amaya salió titular como receptor y en ofensiva fue el noveno al bate, en la baja del cuarto episodio conectó su primer home run de esta temporada por todo el jardín central.