MLB: Aaron Judge se convierte en el pelotero más rápido en llegar a 350 HRs

El 'Juez', de 33 años, ha disputado 1.088 partidos en sus diez temporadas en Las Mayores, todas ellas con los Mulos.

El anterior pelotero que llegó más rápido a los 350 jonrones fue su compatriota Mark McGwire, que necesitó de 1.280 partidos, 192 más que Judge.

El puertorriqueño Juan González (1.298) y el dominicano-estadounidense Alex Rodríguez (1.301) son los siguientes en esta lista.

El de este sábado fue el trigesimoquinto cuadrangular de Judge en 2025, quedando a tres del líder de la temporada, el estadounidense Cal Raleigh (Seattle).

Reacciones de Aaron Judge

"No tengo nada que decir, sinceramente. Hubiera sido genial si hubiéramos ganado hoy", dijo Judge sobre su marca. "He tenido grandes compañeros y grandes equipos que me pusieron en la mejor posición para dar lo mejor de mí".

La derrota ante los Cachorros cortó una racha de cinco victorias seguidas de los Yankees.

Con la serie empatada 1-1, los Bombarderos del Bronx volverán a recibir a los Cachorros el domingo en su última aparición antes del parón por el Juego de las Estrellas, que se celebrará el martes en Atlanta.

FUENTE: AFP