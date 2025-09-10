MLB: Aaron Judge supera a Yogi Berra en lisita histórica de cuadrangulares

Los Yankees de New York históricamente han celebrado a sus cañoneros, y por casi seis décadas, los primeros cinco lugares en la lista de todos los tiempos de la franquicia de la MLB se mantuvieron intactos, luego apareció un nuevo bombardero, Aaron Judge.

Eso cambió en el primer inning de la derrota 12-2 del martes ante los Tigres, cuando Aaron Judge conectó el jonrón número 359 de su carrera, superando a Yogi Berra (358) para adueñarse del quinto puesto en la lista histórica del club.

“Superar a Yogi es algo muy especial”, reconoció Judge. “Un Yankee histórico, por lo que significó para esta organización. Incluso cuando terminó su carrera, siempre estuvo presente, con las historias que escuchábamos. Él es la definición de un verdadero Yankee. Así que cada vez que uno aparece en una lista junto a alguien así, es realmente notable”.

Histórica lista de cuadrangulares de Yankees en la MLB

Babe Ruth dio 659 de sus 714 cuadrangulares vistiendo el uniforme de los Bombarderos, seguido por Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (493) y Joe DiMaggio (361). El nuevo nombre es Judge, quien envió un splitter de Casey Mize hacia el bullpen de la pradera derecha para también llegar a 44 vuelacercas en la campaña.

Ruth, Mantle, Gehrig, DiMaggio y Berra se mantuvieron en el mismo orden desde el 29 de julio de 1966, cuando Mantle pasó a Gehrig.