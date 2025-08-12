MLB anuncia el calendario completo de postemporada

La MLB dio a conocer el martes su calendario completo de eliminatorias hacia la Serie Mundial de 2025, que se pondrá en marcha el 24 de octubre.
Las series Divisionales de las Ligas Americana y Nacional se disputarán entre el 4 y el 11 de octubre y las de Campeonato del 12 al 21, al mejor de cinco y siete juegos, respectivamente.
El campeón de 2025 se definirá en la Serie Mundial, que dará comienzo el 24 de octubre y se extenderá como máximo hasta un séptimo partido el 1 de noviembre.
A poco más de seis semanas para que concluya la temporada regular, los Azulejos de Toronto encabezan la Liga Americana con 69 victorias y 50 derrotas, mientras que los Cerveceros de Milwaukee son líderes de la Nacional (74-44).
Los Dodgers de Los Ángeles, defensores del título, ocupan la cuarta plaza de la Nacional con un registro de 68-51.
FUENTE: AFP