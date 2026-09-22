MLB: Boston ya tiene mánager confirmado con un contrato de 3 años

Los Medias Rojas de Boston anunciaron que han ejercido las opciones de contrato del club para el 2029 y el 2030 con el Director de Operaciones de Béisbol, Craig Breslow, y han nombrado a Chad Tracy como el 49º manager del equipo en la historia de la franquicia de la MLB , acordando un contrato de tres años que se extenderá hasta la temporada del 2029 con una opción del club para el 2030.

Tracy, de 41 años, hizo su debut en las Grandes Ligas como dirigente interino el 26 de abril. Después de entrar a ese día empatados por el segundo peor récord de la Liga Americana (10-17, .370), la marca de los Medias Rojas de 74-55 (.574) desde entonces es el segundo mejor en la Liga Americana y el quinto mejor en las Mayores.

Histórica racha de Boston - MLB

Bajo la dirección de Tracy, Boston logró el mejor tramo de 30 juegos en la historia de la franquicia, con récord de 27-3 (.900) desde el 3 de julio hasta el 7 de agosto. Ese tramo incluyó una racha de 15 victorias consecutivas, igualando unrécord del club, desde el 3 de julio hasta el 22 de julio, una racha igualada sólo por los Medias Rojas de 1946. La marca de 21-4 (.840) de Boston durante julio marcó el mejor porcentaje de victorias del club en un mes calendario (mínimo 20 partidos) y el tercer mejor récord de cualquier club de las Grandes Ligas durante julio.

Oriundo de Illinois, Tracy logró su victoria número 499 como piloto de ligas menores el 25 de abril, un día antes de ser nombrado manager interino de Boston. Había sido capataz de Triple-A Worcester desde el 2022, llevando a los WooSox a un récord ganador en cada una de sus cuatro campañas completas como manager (2022-25). Tracy pasó las siete temporadas anteriores (2015-21) en el sistema de los Angelinos, incluyendo tres como manager de ligas menores con Clase-A Baja Burlington (2015) y Clase-A Alta Inland Empire (2016-17). Se desempeñó como coordinador de terreno de ligas menores de los Angelinos del 2018 al 2021.

FUENTE: MLB