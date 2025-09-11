MLB: Austin Slater rompe récord con los Yankees por lanzamiento a 36.4 mph

Austin Slater, jardinero de los Yankees subió al montículo en relevo de Luke Weaver en la parte alta de la novena entrada el miércoles por la noche, con Nueva York perdiendo ante los Tigres por 10 carreras en su eventual derrota por 11-1.

Slater fue efectivo, trabajando alrededor de un sencillo permitido a Dillon Dingler para sacar los dos últimos outs del inning. Y lo hizo... con los lanzamientos más lentos realizados por un Yankee en la era de Statcast (desde 2015).

Los dos primeros tiros que el puertorriqueño Javier Báez vio de Slater registraron 36.4 millas por hora cada uno. El primero flotó hacia el plato para un strike cantado. El segundo fue bola. Báez bateó un rodado al campo corto en el siguiente lanzamiento, que el panameño José Caballero recogió y tiró a segunda para el out forzado que terminó la entrada.

Austin Slater con experiencia como lanzador

No era la primera vez que Slater subía al montículo en un juego de MLB; el 29 de agosto del 2021, lanzó un tercio de entrada para los Gigantes contra los Bravos en Atlanta.

Slater debe haberse sentido bastante bien al regresar al dugout local, ya que abrió la parte baja de la novena con un sencillo al jardín derecho que tuvo una velocidad de salida de 104.4 mph.

Pero no dejes que el contundente imparable te engañe: Slater es un lanzador de pitcheos suaves con una inmaculada efectividad de 0.00.

