MLB: Azulejos de Toronto conquistan el Este de la Americana por primera vez desde 2015

La temporada soñada tuvo un final de ensueño realmente, la División Este de la Liga Americana de la MLB pertenece ahora a los Azulejos de Toronto.

Al inundar el terreno después de la victoria del domingo por 13-4 sobre los Rays para asegurar el título divisional en el último día de la temporada, los Azulejos estaban justo donde esperaban estar desde el principio. Simplemente eran los únicos que vieron esto venir.

Gran temporada de MLB

Proyectados por muchos a ser un equipo del que todos dejaríamos de hablar en agosto cuando comenzó la campaña, los Azulejos llegan ahora a octubre como el sembrado Nro. 1 en la Liga Americana con una oportunidad legítima de conseguir la primera Serie Mundial de esta organización desde 1993. Los Azulejos han sorprendido al resto del béisbol en el 2025 y, por primera vez en una década, la división es suya.

¿Y qué pasó con los Orioles y los Rays? Ellos siguieron el camino en el que muchos esperaban que estuvieran los Azulejos, con campañas decepcionantes, al igual que este equipo de Azulejos hace un año. ¿Los Yankees y los Medias Rojas? Las potencias de antaño en esta división ahora tendrán que luchar en la Serie del Comodín para ver qué equipo viaja a Toronto para comenzar la Serie Divisional de la Liga Americana el próximo sábado.

Los Azulejos acaban de lograr el tipo de campaña sobre el que todos los equipos de béisbol susurran al llegar a los Entrenamientos de Primavera.

Cada año, mientras se sacan bates nuevos de sus envolturas de plástico y los spikes crujen en el pavimento por primera vez, managers y ejecutivos hablan de temporadas como esta. Hablan de campañas en las que las mejoras internas roban algunas victorias más de lo que todos esperan. Hablan de repuntes de las estrellas veteranas. Hablan de la química y la cultura, dos palabras ligeras que rara vez significan mucho unas semanas después de iniciada la camapaña. Hablan de todas las formas en que este podría ser su año.

Los Azulejos simplemente lo hicieron. Lo han hecho todo.

Aún quedan kilómetros por recorrer para este equipo, que no ha ganado un juego de playoffs desde el 2016, pero ahora tienen un boleto al gran baile. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette tampoco han ganado un juego de playoffs, pero ahora tienen esta oportunidad, más grande y llena de fe que nunca.

Este cierre de la ronda regular no siempre mostró la mejor versión de los Azulejos, pero ha sido suficiente. Cuando este equipo realmente está encendido, todavía se siente que tienen algo de magia, esa capacidad constante de que las personas correctas hagan la jugada correcta en el momento justo. El domingo, fue el mexicano Alejandro Kirk, cuyo grand slam en el primer inning perdurará en las repeticiones de jugadas destacadas por el resto de su carrera.

Los Azulejos solo necesitan unos cuantos momentos más como este ahora. La División Este de la L.A. es suya, el “bye” a la SDLA es suyo y el sembrado Nro. 1 en la L.A. es suyo. Todo está frente a ellos, una oportunidad que nadie más vio venir.

