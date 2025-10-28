MLB: Azulejos de Toronto igualaron la Serie Mundial ante Dodgers

Los Azulejos de Toronto demostraron su poder en el juego 4 y vencieron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles e igualaron 2-2 la Serie Mundial 2025 de la MLB .

Los Dodgers comenzaron ganando el compromiso con un elevado de sacrificio del puertorriqueño "Kike" Hernández, llevando a Max Muncy al plato en el segundo episodio.

¡GANÓ TORONTO! Los Azulejos superaron 6-2 a los Dodgers e igualaron 2-2 la Serie Mundial 2025. Vladimir Guerrero conectó de 4-2 con 1 cuadrangular, 2 empujadas, 2 anotadas y 1 base por bolas. #MLBRPC @BlueJays pic.twitter.com/FvPw2T3iev

Toronto reaccionó rápidamente en la alta del tercer capítulo y con un cuadrangular de dos carreras del dominicano Vladimir Guerrero Jr, le dieron vuelta a la pizarra.

Fue el séptimo jonrón que conecta Vladdy en la Postemporada (récord de la franquicia), siendo un batazo de 102.7 millas por hora y 395 pies ante un sweeper del abridor de los Dodgers, el japonés Shohei Ohtani.

Episodio productivo para Toronto - MLB

Los Blue Jays golpearon al pitcheo de los angelinos en la alta del séptimo episodio, iniciando con un sencillo remolcador de Andrés Giménez, luego una jugada de selección de Ty France que empujó a Ernie Clement y finalmente Bo Bichette y Addison Barger conectaron imparables que llevaron dos carreras más a la registradora para liquidar el encuentro.

Shane Bieber se acreditó la victoria, tirando 5.1 episodios de 4 imparables, 1 carrera, 3 bases por bolas y 3 ponches. Shohei Ohtani cargó con la derrota.

El quinto partido de esta Serie Mundial se jugará este miércoles 29 de octubre desde las 7:00 p.m. en el Dodger Stadium.