MLB: Azulejos de Toronto igualaron la Serie Mundial ante Dodgers

Con un séptimo episodio productivo, los Azulejos de Toronto derrotaron a los Dodgers en el juego 4 de la Serie Mundial de la MLB.

FOTO: Harry How / Getty Images via AFP

Los Azulejos de Toronto demostraron su poder en el juego 4 y vencieron 6-2 a los Dodgers de Los Ángeles e igualaron 2-2 la Serie Mundial 2025 de la MLB.

Los Dodgers comenzaron ganando el compromiso con un elevado de sacrificio del puertorriqueño "Kike" Hernández, llevando a Max Muncy al plato en el segundo episodio.

Toronto reaccionó rápidamente en la alta del tercer capítulo y con un cuadrangular de dos carreras del dominicano Vladimir Guerrero Jr, le dieron vuelta a la pizarra.

Fue el séptimo jonrón que conecta Vladdy en la Postemporada (récord de la franquicia), siendo un batazo de 102.7 millas por hora y 395 pies ante un sweeper del abridor de los Dodgers, el japonés Shohei Ohtani.

Episodio productivo para Toronto - MLB

Los Blue Jays golpearon al pitcheo de los angelinos en la alta del séptimo episodio, iniciando con un sencillo remolcador de Andrés Giménez, luego una jugada de selección de Ty France que empujó a Ernie Clement y finalmente Bo Bichette y Addison Barger conectaron imparables que llevaron dos carreras más a la registradora para liquidar el encuentro.

Shane Bieber se acreditó la victoria, tirando 5.1 episodios de 4 imparables, 1 carrera, 3 bases por bolas y 3 ponches. Shohei Ohtani cargó con la derrota.

El quinto partido de esta Serie Mundial se jugará este miércoles 29 de octubre desde las 7:00 p.m. en el Dodger Stadium.

