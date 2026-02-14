MLB: Zac Gallen llegó a un acuerdo con los D-backs por un año

Los Arizona Diamondbacks y Zac Gallen acordaron un contrato de un año que permitiría al lanzador derecho regresar a Arizona, según informaron fuentes a MLB .com el viernes.

El acuerdo asciende a US$22.025 millones, el mismo valor que la oferta calificada que Gallen rechazó en noviembre, y US$14 millones están diferidos, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com.

El club no ha confirmado el acuerdo, que está pendiente de un examen físico.

Gallen, quien ha estado con los Diamondbacks desde que llegó de los Marlins en la fecha límite de cambios de 2019, ha establecido su hogar en Arizona y, hacia el final de la temporada, expresó su deseo de quedarse con los Diamondbacks.

Durante sus siete años con los Diamondbacks, Gallen tuvo un récord de 65-49 con una EFE de 3.61 en 169 aperturas. Fue abridor de a Liga Nacional en el Juego de Estrellas de 2023 y terminó dos veces entre los cinco primeros en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

Tras su última apertura de la temporada regular contra los Padres en San Diego, Gallen permaneció con el uniforme puesto mucho después del final del partido, sin querer quitárselo.

Zac Gallen y su rendimiento de más a menos - MLB

Veterano de siete temporadas, Gallen terminó entre los cinco primeros en la votación del Cy Young de la Liga Nacional en 2022 y 2023. En 2022, registró una efectividad de 2.54 y una racha de 44 1/3 entradas sin permitir carreras que duró poco más de un mes. En 2023, estableció récords personales en entradas lanzadas (210) y ponches (220) y fue el líder de la rotación de los D-backs que ganaron el campeonato. Aunque Arizona perdió la Serie Mundial de ese año en cinco juegos contra los Rangers, Gallen llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada del quinto juego.

Sin embargo, las últimas dos temporadas no han sido tan exitosas para el nativo de Nueva Jersey, de 30 años. Gallen estuvo marginado durante aproximadamente un mes a mediados de la temporada 2024 debido a una distensión en el tendón de la corva derecha y vio su tasa de bases por bolas aumentar del 5.1% al 8.7%.

FUENTE: MLB